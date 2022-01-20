Таиланд 1 февраля возобновит въезд привитых туристов без карантина

Власти Таиланда приняли решение о возобновлении с 1 февраля регистрации в туристической программе Test Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса путешественникам по прибытии в королевство не проходить карантин.

Власти Таиланда приняли решение о возобновлении с 1 февраля регистрации в туристической программе Test & Go, позволяющей полностью привитым от коронавируса путешественникам по прибытии в королевство не проходить карантин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг на брифинге глава отдела новостей министерства иностранных дел королевства Марати Налита Андамо.

"Регистрация в программе Test and Go возобновится 1 февраля 2022 года, - подчеркнула она. - Путешественники из всех стран [и территорий], а не только из 63 ранее обозначенных, могут подавать заявления по этой схеме". "Потребуется сдать два ПЦР-теста - по прибытии и на пятый день нахождения в стране", - сказала глава отдела, напомнив о необходимости иметь отрицательный тест при посадке на самолет.

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав информировал о 6,9 тыс. заразившихся и 13 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 2,33 млн, вылечились более 2,22 млн человек, умерли 21,9 тыс. пациентов. К настоящему времени в стране полностью вакцинированы более 47,5 млн человек.