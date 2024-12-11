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Таганрог подвергся ракетной атаке, повреждения получило промпредприятие

Таганрог подвергся ракетной атаке, повреждения получило промпредприятие Город Таганрог Ростовской области РФ ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, 14 машин сгорели на парковке.
Другие страны
11 декабря 2024 г. 08:18
Таганрог подвергся ракетной атаке, повреждения получило промпредприятие

Город Таганрог Ростовской области РФ ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, 14 машин сгорели на парковке.

Как передает Report, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм.

"По предварительным данным никто из людей не пострадал. Объем полученных повреждений уточняется", — написал он.

В 4:30 мск (05:30 по бакинскому времени) в Таганроге объявили воздушную тревогу, мэр Светлана Камбулова сообщила об атаке беспилотников и попросила таганрожцев принять меры безопасности.

"По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол, район повреждения оцеплен сотрудниками полиции. Будет проведено обследование территории в радиусе 1 км", — написала она.

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Версия на азербайджанском языке Taqanroqda sənaye obyektinə raket hücumu olub

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