Таджикские СМИ узнали о задержании боевиков ИГ, готовивших теракт в России

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Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ В Таджикистане задержана группа боевиков ИГИЛ планировавшая совершить теракты против 201-й российской военной базы, сообщила в понедельник таджикская служба "Радио Свобода" (Радио Озоди), передает Report.

Группа боевиков террористической организации "Исламское государство" в составе 12 человек, возглавляемая жителем города Вахдат Сухробом, была задержана силами безопасности Таджикистана 4 ноября, сообщает радио со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

По его словам, Сухроб через Киргизию, Иран и Турцию перебрался в Сирию, где воевал в составе ИГИЛ против правительственных войск этой страны. Источник не стал говорить о подробностях дела, мотивируя тем, что оно имеет гриф секретности.