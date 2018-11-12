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    Таджикские СМИ узнали о задержании боевиков ИГ, готовивших теракт в России

    © Courtesy İmage

    Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/  В Таджикистане задержана группа боевиков ИГИЛ планировавшая совершить теракты против 201-й российской военной базы, сообщила в понедельник таджикская служба "Радио Свобода" (Радио Озоди), передает Report. 

     Группа боевиков террористической организации "Исламское государство" в составе 12 человек, возглавляемая жителем города Вахдат Сухробом, была задержана силами безопасности Таджикистана 4 ноября, сообщает радио со ссылкой на информированный источник в силовых структурах. 

    По его словам, Сухроб через Киргизию, Иран и Турцию перебрался в Сирию, где воевал в составе ИГИЛ против правительственных войск этой страны. Источник не стал говорить о подробностях дела, мотивируя тем, что оно имеет гриф секретности.

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