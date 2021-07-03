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Таджикистан впустил более 300 афганских военных

Таджикистан впустил более 300 афганских военных Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, которые были вынуждены отступить поле боев с движением "Талибан"
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3 июля 2021 г. 21:01
Таджикистан впустил более 300 афганских военных

Пограничники Таджикистана впустили на территорию республики более 300 афганских военнослужащих, которые были вынуждены отступить поле боев с движением "Талибан".

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Ховар" со ссылкой на пресс-центр погранвойск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана.

По его информации, пограничники Таджикистана, "руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства", разрешили афганским военным перейти на территорию республики через охраняемый участок между 5-й погранзаставой "Истиклол" и 6-й погранзаставой "Саригор".

В сообщении отмечается, что афганцы пересекли границу "после ожесточенного сопротиталибам, в целях сохранения личного состава".

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