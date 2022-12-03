Таджикистан усилил контроль на границе из-за нового варианта омикрон-штамма "цербер"

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана усилило контроль на пограничных переходах в связи с угрозой проникновения нового варианта омикрон-штамма коронавируса "цербер".

Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана усилило контроль на пограничных переходах в связи с угрозой проникновения нового варианта омикрон-штамма коронавируса "цербер".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил начальник управления санитарно-эпидемиологической безопасности Минздрава Таджикистана Навруз Джафаров.

"Все медицинские пункты в аэропортах и сухопутные пограничные переходы были проинструктированы для усиления контроля", - приводит слова Джафарова официальное информационное агентство Ховар.

Вместе с тем, сообщил он, "по данным лабораторий министерства, до сих пор не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом типа "цербер" в Таджикистане".

Представитель Минздрава заверил, что опасения жителей в связи с наблюдаемой в стране вспышкой заболевания коронавирусом беспочвенны. "Это не COVID-19, а ОРВИ, точнее, - сезонный грипп", - отметил Джафаров