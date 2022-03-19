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Таджикистан снял ограничения по COVID-19

Таджикистан снял ограничения по COVID-19 Таджикистан снял ограничения по COVID-19
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19 марта 2022 г. 11:11
Таджикистан снял ограничения по COVID-19

Таджикистан снял ограничения по COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Департаменте информации МИД страны.

"По решению Республиканского штаба по профилактике и борьбе с коронавирусом и с учетом нормализации эпидемиологической обстановки в Таджикистане с 15 марта 2022 года были сняты ограничения, действовавшие ранее при въезде и нахождении на территории страны, отменен обязательный режим ношения масок в общественных местах", - сказал собеседник агентства.

"Контроль коронавирусной инфекции осуществляется на основе предоставления свидетельства о полной вакцинации против COVID-19 без необходимости прохождения на территории Таджикистана вирусологической проверки на наличие/отсутствие коронавируса", - сообщил он.

Признаются свидетельства о полной вакцинации против COVID-19, выданные медицинскими учреждениями стран-участниц СНГ.

"При пересечении пунктов пропуска госграницы Таджикистана граждане страны и иностранных государств освобождаются от прохождения повторной лабораторной проверки на коронавирус на месте при наличии медицинской справки, полученной в стране отбытия не ранее чем за 72 часа до въезда в Таджикистан и подтверждающей отсутствие коронавирусной инфекции", - добавили в МИД.

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Версия на английском языке Tajikistan lifts COVID-19 restrictions

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