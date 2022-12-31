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Таджикистан произвел рекордное количество электроэнергии за этот год

Таджикистан произвел рекордное количество электроэнергии за этот год Таджикистан произвел в 2022 году рекордное количество электроэнергии - более 21 млрд киловатт-часов.
Другие страны
31 декабря 2022 г. 10:46
Таджикистан произвел рекордное количество электроэнергии за этот год

Таджикистан произвел в 2022 году рекордное количество электроэнергии - более 21 млрд киловатт-часов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

"Впервые в истории Таджикистана производство электроэнергии составило более 21 млрд киловатт-часов", - отметил лидер страны в новогоднем поздравлении, опубликованном в субботу на сайте главы республики.

Рахмон подчеркнул, что в целом, несмотря на мировой кризис, Таджикистану удалось сохранить макроэкономическую стабильность. "Невзирая на негативное влияние финансово-экономического кризиса и в весьма сложных и чувствительных условиях современного мира, в истекшем году обеспечено стабильное развитие национальной экономики во имя достижения стратегических целей страны в объеме 8%", - напомнил глава страны.

В Таджикистане около 95% энергии производится гидроэлектростанциями. По официальным данным, среднемноголетняя выработка электроэнергии в стране составляет 17 млрд киловатт-часов.

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