Таджикистан обвинил Кыргызстан в провокации конфликта на границе

Таджикистан обвинил соседний Кыргызстан в провоцировании нового пограничного столкновения.

Таджикистан обвинил соседний Кыргызстан в провоцировании нового пограничного столкновения.

Граница между двумя странами, обе из которых имеют российские военные базы и тесно связаны с Москвой, плохо демаркирована.

Как передает Report со ссылкой на МИД Таджикистана, в пятницу кыргызские военнослужащие преднамеренно и незаконно пересекли границу в районе села Ворух.

Когда таджикские пограничники приказали уйти, кыргызские войска отказались и открыли огонь. Был открыт ответный огонь, после чего обе стороны все же договорились о прекращении огня.

Таджикистан заявил, что Кыргызстан нарушил соглашение не вводить регулярные войска в приграничные районы. Это, по его словам, "неприемлемый шаг, ведущий к резкому обострению ситуации на границе".