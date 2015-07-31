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    ​Таджикистан объявил в международный розыск 18 граждан, примкнувших к ИГ

    Таджикистан начал процедуру подачи в розыск граждан, относительно которых есть сведения, что они стали сторонниками ИГ и уехали в Сирию

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Власти Таджикистана объявили в розыск 18 граждан страны, подозреваемых в терроризме в составе "Исламского государства" (ИГ), передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    "Мы начали процедуру подачи в розыск наших граждан, относительно которых у нас есть сведения, что они стали сторонниками ИГ, уехали в Сирию, где примкнули к боевикам этого террористического движения", - заявил источник в правоохранительных органах республики.

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