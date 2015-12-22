​Таджикистан не рассматривает вопрос присоединения к исламской коалиции против ИГИЛ

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Таджикистан не рассматривает вопрос присоединения к созданной по инициативе Саудовской Аравии коалиции против террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" на официальном уровне.

Как передает Report, об этом корреспонденту ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел Таджикистана Парвиз Давлатзода, прибывший в Астану для участия во встрече министров иностранных дел "Европейский Союз - Центральная Азия".

"Мы не рассматриваем вообще этот вопрос", - заявил он.

Ранее общеарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщила, что Азербайджан и Таджикистан рассматривают возможность вступления в исламскую военную коалицию во главе с Саудовской Аравией.

В сформированную Саудовской Аравией исламскую антитеррористическую коалицию вошли 34 государства. Объединенный командный пункт этой коалиции будет находиться в Эр-Рияде.