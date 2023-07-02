Таджикистан направил в Молдову правоохранителей в связи с инцидентом в аэропорту Кишинева

Таджикистан направил сотрудников правоохранительных органов республики в Молдову для выяснения обстоятельств, связанных с инцидентом в аэропорту Кишинева.

Таджикистан направил сотрудников правоохранительных органов республики в Молдову для выяснения обстоятельств, связанных с инцидентом в аэропорту Кишинева.

Как передает Report, об этом заявило Министерство иностранных дел Таджикистана.

"В город Кишинев командированы сотрудники правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства в Молдове (с резиденцией в Киеве) для взаимодействия с молдавскими коллегами и выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента", - говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что представители Генеральной прокуратуры и органов власти Таджикистана находятся в контакте со своими коллегами в Молдове после инцидента с участием гражданина Таджикистана Рустамом Ашуровым, произошедшим в аэропорту Кишинева. "Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших граждан Молдовы и вновь подтверждаем готовность таджикской стороны к тесному взаимодействию с молдавской стороной", - отметили в министерстве.

Ранее премьер-министр Молдове Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в страну.