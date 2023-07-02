О нас

Таджикистан направил в Молдову правоохранителей в связи с инцидентом в аэропорту Кишинева

Таджикистан направил в Молдову правоохранителей в связи с инцидентом в аэропорту Кишинева Таджикистан направил сотрудников правоохранительных органов республики в Молдову для выяснения обстоятельств, связанных с инцидентом в аэропорту Кишинева.
Другие страны
2 июля 2023 г. 22:13
Таджикистан направил в Молдову правоохранителей в связи с инцидентом в аэропорту Кишинева

Таджикистан направил сотрудников правоохранительных органов республики в Молдову для выяснения обстоятельств, связанных с инцидентом в аэропорту Кишинева.

Как передает Report, об этом заявило Министерство иностранных дел Таджикистана.

"В город Кишинев командированы сотрудники правоохранительных органов Таджикистана и ответственные сотрудники посольства в Молдове (с резиденцией в Киеве) для взаимодействия с молдавскими коллегами и выяснения всех обстоятельств произошедшего инцидента", - говорится в сообщении.

В дипведомстве добавили, что представители Генеральной прокуратуры и органов власти Таджикистана находятся в контакте со своими коллегами в Молдове после инцидента с участием гражданина Таджикистана Рустамом Ашуровым, произошедшим в аэропорту Кишинева. "Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших граждан Молдовы и вновь подтверждаем готовность таджикской стороны к тесному взаимодействию с молдавской стороной", - отметили в министерстве.

Ранее премьер-министр Молдове Дорин Речан сообщил, что стрельбу в аэропорту Кишинева устроил 43-летний гражданин Таджикистана, которому отказали во въезде в страну.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tacikistan Kişineudakı terror aktına görə Moldovaya nümayəndə heyəti göndərib

Самое важное

Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП Лачын
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный КПП "Лачын"
1 июля 2023 г. 12:37
МИД Азербайджана выразил протест Франции
МИД Азербайджана выразил протест Франции
30 июня 2023 г. 16:15
Директор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
ФотоДиректор Международного совета: События в Нантере - результат несправедливой политики французского правительства
30 июня 2023 г. 13:04
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
Фахреддин Алтун: решительно осуждаем коварное нападение на азербайджанских журналистов во Франции
29 июня 2023 г. 20:56
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Джейхун Байрамов обсудил с Джейком Салливаном процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
28 июня 2023 г. 20:04
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
Заместитель гендиректора ЮНЕСКО поблагодарила Азербайджан за проведение MINEPS VII
27 июня 2023 г. 15:50
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Президент поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
27 июня 2023 г. 12:07
Армянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска Лачын
ВидеоАрмянские жители Карабаха беспрепятственно пересекают пограничный пункт пропуска "Лачын"
26 июня 2023 г. 14:06
В Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
ФотоВ Баку начала работу VII Международная конференция MINEPS
26 июня 2023 г. 14:02
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 105-ю годовщину со дня создания
26 июня 2023 г. 00:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi