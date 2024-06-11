Таджикистан намерен к 2037 году полностью перейти на "зеленую" энергетику

Таджикистан будет стремится к 2037 году вырабатывать электроэнергию только за счет зеленой энергетики.

Таджикистан будет стремится к 2037 году вырабатывать электроэнергию только за счет "зеленой" энергетики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС об этом заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на церемонии открытия Третьей международной конференции высокого уровня по десятилетию действий "Вода для устойчивого развития 2018-2028" в Душанбе.

"Еще одной нашей целью является превращение Таджикистана в "зеленую" страну к 2037 году", - заявил президент.

Он подчеркнул, что страна удваивает усилия по переходу к зеленой экономике, и в достижении этой цели водные ресурсы играют ключевую роль. "Более 98% электроэнергии Таджикистана вырабатывается за счет гидроэнергетических ресурсов страны. Мы намерены к 2032 году довести этот показатель до 100%, то есть наладить производство электроэнергии полностью за счет ресурсов зеленой энергии", - сообщил глава государства.