​На таджикско-кыргызской границе совершено нападение на заставу

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Кыргызстане один пограничник погиб в результате нападения на погранзаставу на границе с Таджикистаном, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел на пограничной заставе "Айкол" Лейлекского пограничного отряда в Баткенской области Кыргызстана. Помимо одного погибшего, еще двое пограничников были ранены.

"В данное время пограничники совместно с представителями правоохранительных органов проводят операцию по поиску и задержанию преступников, на месте инцидента работает оперативно-следственная группа", — заявили представители властей.