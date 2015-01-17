 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​На таджикско-кыргызской границе совершено нападение на заставу

    Помимо одного погибшего, еще двое пограничников были ранены

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Кыргызстане один пограничник погиб в результате нападения на погранзаставу на границе с Таджикистаном, сообщает "Интерфакс".

    Инцидент произошел на пограничной заставе "Айкол" Лейлекского пограничного отряда в Баткенской области Кыргызстана. Помимо одного погибшего, еще двое пограничников были ранены.

    "В данное время пограничники совместно с представителями правоохранительных органов проводят операцию по поиску и задержанию преступников, на месте инцидента работает оперативно-следственная группа", — заявили представители властей.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi