Таджикистан и Россия договорились укреплять стратегическое партнерство

В Душанбе президенты Таджикистана и России Эмомали Рахмон и Владимир Путин по итогам переговоров на высшем уровне подписали совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

"По итогам встреч и переговоров на высшем уровне прошла церемония, в ходе которой состоялись подписание и обмен 16 новыми межгосударственными, межправительственными и межведомственными двухсторонними документами", - сообщает пресс-служба.

В рамках визита также заключены соглашения, предусматривающие создание таджикско-российского индустриального парка и кластера легкой промышленности, развитие транспортного взаимодействия на период 2025–2030 годов, сотрудничество в области образования и здравоохранения, включая борьбу с холерой и медицинское освидетельствование трудовых мигрантов.

Кроме того, подписана дорожная карта с госкорпорацией "Росатом" по обследованию и реабилитации хвостохранилища "Дигмай".