Таджикистан и Монголия подписали важные документы о сотрудничестве

Таджикистан и Монголия подписали важные документы о сотрудничестве

Таджикистан и Монголия подписали ряд новых документов о сотрудничестве по итогам переговоров лидеров двух стран Эмомали Рахмона и Ухнаагийна Хурэлсуха в Душанбе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

Главы государств подписали Совместное заявление о дальнейшем развитии и укреплении дружественных отношений и многогранного сотрудничества.

Были также подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между МИД, Минэнерго, министерствами сельского хозяйства, а также между Агентством инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана и Министерством цифрового развития, инноваций и связи Монголии.