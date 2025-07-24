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Таджикистан и Монголия подписали важные документы о сотрудничестве

Таджикистан и Монголия подписали важные документы о сотрудничестве Таджикистан и Монголия подписали важные документы о сотрудничестве
Другие страны
24 июля 2025 г. 12:37
Таджикистан и Монголия подписали важные документы о сотрудничестве

Таджикистан и Монголия подписали ряд новых документов о сотрудничестве по итогам переговоров лидеров двух стран Эмомали Рахмона и Ухнаагийна Хурэлсуха в Душанбе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

Главы государств подписали Совместное заявление о дальнейшем развитии и укреплении дружественных отношений и многогранного сотрудничества.

Были также подписаны меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве между МИД, Минэнерго, министерствами сельского хозяйства, а также между Агентством инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана и Министерством цифрового развития, инноваций и связи Монголии.

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