Таджикистан и Кыргызстан подписали ряд соглашений по итогам переговоров в Душанбе

Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров в Душанбе подписали совместное заявление между двумя странами, подтвердив обоюдную заинтересованность в укреплении добрососедских отношений и расширении взаимодействия в разных сферах.

Президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров в Душанбе подписали совместное заявление между двумя странами, подтвердив обоюдную заинтересованность в укреплении добрососедских отношений и расширении взаимодействия в разных сферах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

В их присутствии также подписаны соглашения - о создании таджикско-кыргызского Межправительственного совета; о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия продукции и аккредитации; о сотрудничестве в области туризма; о создании Делового совета.

Также подписаны меморандумы - о сотрудничестве в социальной сфере; в сфере государственной службы, План мероприятий по сотрудничеству в области поставок, промышленности и новых технологий на период 2025-2026 годы.

Всего были подписаны 13 соглашений и меморандумов между Таджикистаном и Кыргызстаном.