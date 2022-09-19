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Таджикистан и Кыргызстан подписали протокол об отводе войск от границы

Таджикистан и Кыргызстан подписали протокол об отводе войск от границы Председатели Госкомитетов национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов и Кыргызстана Камчыбек Ташиев провели встречу, по итогам которой договорились об отводе военных сил от границы.
Другие страны
19 сентября 2022 г. 21:43
Таджикистан и Кыргызстан подписали протокол об отводе войск от границы

Председатели Госкомитетов национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана Саймумин Ятимов и Кыргызстана Камчыбек Ташиев провели встречу, по итогам которой договорились об отводе военных сил от границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщает пресс-служба председателя Согдийской области Таджикистана.

"Со стороны глав ГКНБ обеих стран (Таджикистана и Кыргызстана – ред.) был подписан протокол, согласно которому дополнительные военные силы и военная техника будут возвращены на постоянное место дислокации и обеспечена безопасность жителей", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что встреча состоялась на приграничном КПП "Гулистон", в ходе которой главы силовых структур обсудили вопросы обеспечения стабильности в приграничных районах Таджикистана и Киргизии.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan və Qırğızıstan qoşunların sərhəddən çıxarılmasına dair protokol imzalayıb

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