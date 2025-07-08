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Таджикистан и Кыргызстан открыли новый пограничный переход

Таджикистан и Кыргызстан открыли новый пограничный переход Таджикистан и Кыргызстан открыли новый пограничный переход
Другие страны
8 июля 2025 г. 12:58
Таджикистан и Кыргызстан открыли новый пограничный переход

В Душанбе, после завершения переговоров на высшем уровне, президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Садыр Жапаров приняли участие в церемонии виртуального открытия нового пункта пропуска "Тоджварон – Карамик» на государственной границе двух стран.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

Ответственные ведомства доложили главам государств о полной готовности инфраструктуры к запуску. Президенты официально дали разрешение на открытие перехода.

Церемония состоялась с участием представителей местных властей и жителей приграничных районов - Лахшского района Таджикистана и Чон-Алайского района Кыргызстана.

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