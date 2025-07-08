Таджикистан и Кыргызстан открыли новый пограничный переход

В Душанбе, после завершения переговоров на высшем уровне, президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Садыр Жапаров приняли участие в церемонии виртуального открытия нового пункта пропуска "Тоджварон – Карамик» на государственной границе двух стран.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.
Ответственные ведомства доложили главам государств о полной готовности инфраструктуры к запуску. Президенты официально дали разрешение на открытие перехода.
Церемония состоялась с участием представителей местных властей и жителей приграничных районов - Лахшского района Таджикистана и Чон-Алайского района Кыргызстана.