Таджикистан и Кыргызстан открыли новый пограничный переход

Таджикистан и Кыргызстан открыли новый пограничный переход

В Душанбе, после завершения переговоров на высшем уровне, президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Кыргызстана Садыр Жапаров приняли участие в церемонии виртуального открытия нового пункта пропуска "Тоджварон – Карамик» на государственной границе двух стран.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

Ответственные ведомства доложили главам государств о полной готовности инфраструктуры к запуску. Президенты официально дали разрешение на открытие перехода.

Церемония состоялась с участием представителей местных властей и жителей приграничных районов - Лахшского района Таджикистана и Чон-Алайского района Кыргызстана.