    Душанбе и Бишкек обсудили переселение жителей в рамках делимитации границы

    • 29 сентября, 2025
    • 16:51
    Душанбе и Бишкек обсудили переселение жителей в рамках делимитации границы

    Таджикистан и Кыргызстан обсудили вопросы связанные с переселением жителей приграничной сельской местности, где обе стороны договорились об обмене в результате делимитации и демаркации границы между странами.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.

    Согласно информации, обсуждались вопросы, связанные с расчисткой приграничной полосы от дворов, садов и коммерческих объектов, а также проведением разъяснительной работы среди населения.

    Также достигнута договоренность о продолжении работы по обеспечению общественной безопасности в приграничных районах, укреплению добрососедских отношений и развитию всестороннего сотрудничества.

    Во встрече также приняли участие председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббоя Ахмадзода и полномочный представитель президента Кыргызстана в Баткенской области Айбека Шаменова.

    Также акимы соседних районов и руководители правоохранительных органов регионов.

