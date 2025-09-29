Душанбе и Бишкек обсудили переселение жителей в рамках делимитации границы
Таджикистан и Кыргызстан обсудили вопросы связанные с переселением жителей приграничной сельской местности, где обе стороны договорились об обмене в результате делимитации и демаркации границы между странами.
Об этом сообщает Report со ссылкой на кыргызские СМИ.
Согласно информации, обсуждались вопросы, связанные с расчисткой приграничной полосы от дворов, садов и коммерческих объектов, а также проведением разъяснительной работы среди населения.
Также достигнута договоренность о продолжении работы по обеспечению общественной безопасности в приграничных районах, укреплению добрососедских отношений и развитию всестороннего сотрудничества.
Во встрече также приняли участие председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббоя Ахмадзода и полномочный представитель президента Кыргызстана в Баткенской области Айбека Шаменова.
Также акимы соседних районов и руководители правоохранительных органов регионов.