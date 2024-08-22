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Таджикистан и Казахстан заключили 16 соглашений о сотрудничестве

Таджикистан и Казахстан заключили 16 соглашений о сотрудничестве В рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан между двумя государствами были заключены 16 соглашений.
Другие страны
22 августа 2024 г. 22:06
Таджикистан и Казахстан заключили 16 соглашений о сотрудничестве

В рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Таджикистан между двумя государствами были заключены 16 соглашений.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба таджикского лидера Эмомали Рахмона.

Отмечается, что главами государств был подписан "Договор о союзнических отношениях".

"Этот важный документ откроет новую страницу в истории сотрудничества двух стран, и я верю, что он станет прочной основой нашего стратегического партнерства и союзничества", - сказал глава Таджикистана.

Согласно информации, после завершения встреч и переговоров на высоком уровне Таджикистана и Казахстана в присутствии и с участием глав государств состоялась церемония подписания новых меморандумов о сотрудничестве в нефтегазовой, аграрной отраслях, в сфере цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и многих других.

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