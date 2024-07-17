Таджикистан и ЕС намерены подписать соглашение о расширенном партнерстве

Таджикистан и Европейский союз планируют подписать соглашение о расширенном партнерстве (СПС) и сотрудничестве.

Таджикистан и Европейский союз планируют подписать соглашение о расширенном партнерстве (СПС) и сотрудничестве.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД республики по итогам переговоров замглавы ведомства Исматулло Насредина с заместителем управляющего директора департамента внешнеполитической службы ЕС по сотрудничеству с Центральной Азией и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе Люком Девином.

Как отмечается в сообщении, стороны обменялись мнениями относительно соглашения. На сайте посольства ЕС в Таджикистане также говорится, что переговоры по документу планируется "завершить в ближайшем будущем". Подчеркивается, что соглашение "углубит существующее партнерство между ЕС и Таджикистаном и расширит двустороннее сотрудничество в новых областях, выводя отношения на новый, более амбициозный уровень". "ЕС подтвердил свою постоянную поддержку стабильности и процветанию Таджикистана и его усилий по проведению реформ", - добавили в посольстве.

В 2009 году Таджикистан и ЕС заключили соглашение о партнерстве и сотрудничестве, документ вступил в действие в 2010 году. Он определяет параметры для политического диалога и взаимное поощрение инвестиций, в том числе в важные для Таджикистана сферы энергетики и водных ресурсов, а также обеспечивал основу для промышленного, технологического и культурного сотрудничества.