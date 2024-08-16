Сырский: ВСУ продвинулись еще на 1-3 км в Курской области РФ

Вооруженные силы Украины продвинулись сегодня еще на 1-3 километра в Курской области РФ.
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По словам военачальника, войска наступательной группировки продолжают ведение боев.
"Имеем продвижение по некоторым направлениям на расстояние от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта также продолжаются бои, в целом ситуация контролируемая", - сказал Сырский.
Он также доложил, что генерал-майор Эдуард Москалев уже приступил к исполнению обязанностей коменданта Курской области.
"Сейчас идут бои в районе Малой Локни, я надеюсь, там будет взято много пленных", - рассказал Сырский.