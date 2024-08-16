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Сырский: ВСУ продвинулись еще на 1-3 км в Курской области РФ

Сырский: ВСУ продвинулись еще на 1-3 км в Курской области РФ Вооруженные силы Украины продвинулись сегодня еще на 1-3 километра в Курской области РФ.
Другие страны
16 августа 2024 г. 23:28
Сырский: ВСУ продвинулись еще на 1-3 км в Курской области РФ

Вооруженные силы Украины продвинулись сегодня еще на 1-3 километра в Курской области РФ.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому.

По словам военачальника, войска наступательной группировки продолжают ведение боев.

"Имеем продвижение по некоторым направлениям на расстояние от 1 до 3 километров в сторону противника. Вдоль всей линии фронта также продолжаются бои, в целом ситуация контролируемая", - сказал Сырский.

Он также доложил, что генерал-майор Эдуард Москалев уже приступил к исполнению обязанностей коменданта Курской области.

"Сейчас идут бои в районе Малой Локни, я надеюсь, там будет взято много пленных", - рассказал Сырский.

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Версия на азербайджанском языке Sırski: Ukrayna ordusu Kursk vilayətində daha 1-3 km irəliləyib

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