Сырский: Украине нужна военная поддержка партнеров для поражения ВПК России

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский обсудил со своим латвийским коллегой Каспарсом Пудансом вопросы реализации программы PURL.

Как передает Report, об этом он Сырский написал на своей странице в Telegram.

Сырский также выразил благодарность за лидирующую роль Латвии в Коалиции дронов, и поддержку в сфере IT.

"Проинформировал своего латвийского коллегу о текущей обстановке на линии боевого столкновения. В условиях, когда противник имеет большие ресурсы <...> Украина вместо модели "войны на истощение" выбирает ассиметричную стратегию", - сказал Сырский.

Главком ВС Украины подчеркнул, что ключевыми задачами ВСУ являются сдерживание ВС РФ и атака на тыловые объекты ВПК, находящиеся в глубине территории России.

"Для этого крайне важно продолжение действенной поддержки Украины государствами-партнерами. Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в интересах мира и безопасности всей объединенной Европы", - отметил Сырский.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная программа США и НАТО, запущенная летом 2025 года для ускоренной закупки и поставки критически важного вооружения Украине.