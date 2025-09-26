Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    Сырский: Попавшие в ловушку у Казенного Торца подразделения РФ уничтожаются

    Планы России в рамках летнего наступления не были реализованы благодаря умелому сопротивлению украинских военных, грамотным и продуманным действиям командиров, своевременному проведению реформ, эффективным ударам по тылам противника.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал армии Александр Сырский на встрече с журналистами.

    По его словам, Россия планировала к началу осени создать буферную зону в Харьковской и Сумской областях, захватить Покровск (Донецкая область), и занять границу Донецкой области.

    Он отметил, что помимо этого враг угрожал захватить ряд территорий в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

    "Весенне-летняя кампания россиян фактически сорвана. С начала лета произошло изменение в тактике противника. Он перешел к новой тактике, называемой "тысяча порезов", которая заключается в использовании одновременно большого количества малых штурмовых групп по 4-6 солдат. Они атакуют, используя рельеф, овраги, посевы, и их основная задача - как можно глубже проникнуть на нашу территорию. Таким образом, противник пытается захватить территорию, не применяя большое количество войск", - отметил он.

    Сырский сообщил, что российская армия, растягивая фронт и имея значительное преимущество в силах и средствах, смогла продвинуться отдельными группами на глубину 12-20 км, преимущественно силами 51-й армейской бригады и передовых батальонов.

    "Прогнозируя развитие этих событий, мы приняли ряд упреждающих мер. План заключался в том, чтобы разделить вражескую группировку вдоль реки Казенный Торец. Таким образом, продвинувшиеся вглубь вражеские подразделения попали в своеобразную ловушку. Одновременно мы закрыли эту линию действиями подразделений наших Воздушно-десантных войск с севера и юга в противоположных направлениях. Сейчас фактически идет процесс их уничтожения", - добавил он.

    Baş komandan: Rusiyanın Kazennıy Torets çayı boyunca tələyə düşən bölmələri məhv edilir

