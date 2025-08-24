Сырский: Освобождены три села в Донецкой области Украины

О нас

24 августа 2025 г. 18:07
Освобождены три села в Донецкой области Украины.

Как передает Report, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Наши войска совершили успешную контратаку и зачистили от врага села в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай, Владимировку", - написал он в телеграм-канале.

По его словам, на покровском направлении ситуация непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. "Но должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопросы относительно дополнительных боеприпасов, дронов и средств РЭБ решены", - заверил Сырский.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в своем выступлении по случаю Дня независимости страны анонсировал успехи в направлении Донбасса, не раскрыв деталей.

