Сырский и Умеров обсудили с командующими НАТО военные планы на 2024 год

Министр обороны Рустем Умеров вместе с главкомом ВСУ Александром Сырским провели разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

Министр обороны Рустем Умеров и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провели разговор с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

Как передает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщается на странице Умерова в Facebook.

"Также удалось поговорить с командующим Группой содействия безопасности Украины генерал-лейтенантом Антонио Агуто. Четкий и предметный разговор. Обсудили наши военные планы на 2024 год", - написал министр.

В ходе беседы Сырский озвучил приоритеты, среди которых оптимизация структуры ВСУ, улучшение качества подготовки украинских военных, доукомплектование имеющихся бригад и создание новых, обеспечение регулярных потребностей в оружии и технике.

Также было отдельно обсуждено увеличение численности средств РЭБ.