Syria TV: В Сирии формирования друзов объединяются в "национальную гвардию"

24 августа 2025 г. 03:25
По меньшей мере 30 вооруженных формирований в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии объединились в так называемую национальную гвардию под началом радикального друзского шейха Хикмета аль-Хаджари.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Syria TV.

По его информации, в задачи "национальной гвардии" будет входить "защита границ, предотвращение проникновения вооруженных лиц, контрабанды оружия и наркотиков". Кроме того, она будет работать над организацией силовых и военных институтов провинции "в рамках подготовки к их будущей интеграции в государственную структуру".

Со своей стороны газета Asharq al-Awsat отмечает, что численность "национальной гвардии", по некоторым данным, может составить до 4-5 тыс. бойцов. Издание также сообщило, что среди друзских лидеров произошел раскол по вопросу присоединения их формирований к армии аль-Хаджари. В частности, по информации источников издания, его противники утверждают, что некоторые лояльные шейху фракции были связаны с "аппаратом безопасности бывшего президента страны Башара Асада". Аль-Хаджари является противоречивой фигурой, которого сирийские власти обвиняют в сепаратистских позициях за его требования установить международную опеку над друзскими районами Сирии и стремление к сближению с Израилем.

Версия на азербайджанском языке "Syria TV": Suriyada druzlar "milli qvardiya"da birləşir

