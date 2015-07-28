​Сыну Каддафи вынесли смертный приговор

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Уголовный суд ливийской столицы во вторник вынес окончательный смертный приговор восьми представителям режима бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, в том числе его сыну Сейф аль-Исламу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Также среди приговоренных к казни такие знаковые для Ливийской Джамахирии персоны, как экс-премьер Аль-Багдади аль-Махмуди и глава ливийской разведки Абдалла ас-Синуси.

Сын бывшего ливийского лидера в зале суда не присутствовал, он был осужден заочно, так как находится в заключении в городе Зинтане, чьи вооруженные формирования отказались подчиняться правительству в Триполи.

В свою очередь, глава Минюста международно признанного Кабинета министров, заседающего в Тобруке, Альмабрук Карира в понедельник заявил, что "устраиваемый в Триполи суд над руководством режима Каддафи является незаконным, так как вершится боевиками". Карира призвал международное сообщество не признавать его вердикты.

Подсудимым предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству мирных демонстрантов и формировании карательных отрядов для подавления демонстраций в дни революции 17 февраля 2011 года. Кроме того, представителей свергнутого режима обвиняют в коррупционных преступлениях.