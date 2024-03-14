Сыну Байдена может грозить до 25 лет по делу о незаконном владении оружием

Сын президента США Хантер Байден предстанет перед судом по обвинениям, связанным с владением оружием, 3 июня.

Сын президента США Хантер Байден предстанет перед судом по обвинениям, связанным с владением оружием, 3 июня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN.

Прокуроры считают, что рассмотрение дела займет от трех до четырех дней, а адвокаты в свою очередь ожидают, что процесс может продлиться более двух дней.

Ранее большое жюри суда в штате Делавэр утвердило предъявленные Байдену американской прокуратурой обвинения в трех правонарушениях, имеющих отношение к владению оружием, свидетельствует обнародованный документ. В частности, два правонарушения связаны с тем, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra он в письменной форме соврал, что не принимает наркотики. Третье связано с нарушением закона, который запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием.

По совокупности предъявленных обвинений Байдену может грозить до 25 лет заключения: два пункта предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и $250 тыс. штрафа, третий предполагает 5 лет лишения свободы и $250 тыс. штрафа.

Расследование в отношении Байдена по делу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период он принимал наркотики и владел револьвером. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или держат у себя наркотические вещества.