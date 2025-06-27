О нас

Сына норвежской кронпринцессы подозревают в более чем 20 преступлениях

Сына норвежской кронпринцессы подозревают в более чем 20 преступлениях Сына норвежской кронпринцессы подозревают в более чем 20 преступлениях
Другие страны
27 июня 2025 г. 17:36
Сына норвежской кронпринцессы подозревают в более чем 20 преступлениях

Старшего сына норвежской кронпринцессы Мариуса Борга Хойби подозревают в более чем 20 преступлениях, включая изнасилование.

Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил адвокат, представляющий интересы полиции, Андреаса Крушевский.

Согласно информации, Хойби подозревают в 23 преступлениях, в том числе в трех случаях изнасилования, двух случаях причинения телесных повреждений, одном случае вандализма, одном случае угроз.

Он находился под следствием с момента ареста 4 августа 2024 года по подозрению в нападении на свою девушку. Арест привел к ряду обвинений против него.

Адвокат Хойби Эллен Холагер Анденаес заявила, что ее клиент отвергает обвинения.

Ранее в августе Хойби признал, что избил свою девушку под воздействием кокаина и алкоголя в начале августа.

Гюльнар Махмудова

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi