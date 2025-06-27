Сына норвежской кронпринцессы подозревают в более чем 20 преступлениях

Старшего сына норвежской кронпринцессы Мариуса Борга Хойби подозревают в более чем 20 преступлениях, включая изнасилование.
Как передает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил адвокат, представляющий интересы полиции, Андреаса Крушевский.
Согласно информации, Хойби подозревают в 23 преступлениях, в том числе в трех случаях изнасилования, двух случаях причинения телесных повреждений, одном случае вандализма, одном случае угроз.
Он находился под следствием с момента ареста 4 августа 2024 года по подозрению в нападении на свою девушку. Арест привел к ряду обвинений против него.
Адвокат Хойби Эллен Холагер Анденаес заявила, что ее клиент отвергает обвинения.
Ранее в августе Хойби признал, что избил свою девушку под воздействием кокаина и алкоголя в начале августа.
Гюльнар Махмудова