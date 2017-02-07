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    Сына Николаса Кейджа арестовали за пьяную езду в Лос-Анджелесе

    Но врезался в дерево

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сын Николаса Кейджа, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил аварию, после чего попытался скрыться с места происшествия.

    Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

    Однако полицейские смогли его задержать.

    Отпрыск голливудского актера решил оторваться от полицейского во время погони, но врезался в дерево.

    Автомобиль 26-летнего Вестона Кейджа протаранил несколько почтовых ящиков перед тем, как врезаться в дерево.

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