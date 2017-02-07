Сына Николаса Кейджа арестовали за пьяную езду в Лос-Анджелесе

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Сын Николаса Кейджа, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил аварию, после чего попытался скрыться с места происшествия.
Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.
Однако полицейские смогли его задержать.
Отпрыск голливудского актера решил оторваться от полицейского во время погони, но врезался в дерево.
Автомобиль 26-летнего Вестона Кейджа протаранил несколько почтовых ящиков перед тем, как врезаться в дерево.
News DepartmentАвтор новости
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