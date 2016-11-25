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    Сын Мустафы Джемилева освобожден из тюрьмы

    Накануне Астраханский суд вынес решение об отмене административного надзора за Хайсером Джемилевым

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сын лидера меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джемилева Хайсер Джемилев освобожден из колонии в Астрахани.

    Как сообщает Report со ссылкой на РБК, об этом на своей странице в Twitter рассказал адвокат осужденного Николай Полозов.

    Отметим, что накануне Астраханский суд вынес решение об отмене административного надзора за Хайсером Джемилевым, что позволит ему покинуть территорию России. 

    В 2013 году Хайсера Джемилева признали виновным в убийстве по неосторожности друга семьи Февзи Эдемова из отцовского ружья.

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