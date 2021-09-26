Сына Майкла Джордана задержали за нападение на медицинский персонал

Сына американского баскетболиста Майкла Джордана Джеффри задержали в американском штате Аризона после предполагаемого нападения на больничный персонал.

Сына американского баскетболиста Майкла Джордана Джеффри задержали в американском штате Аризона после предполагаемого нападения на больничный персонал.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщает местный телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Скотсдейл. По данным телеканала, бывший баскетболист Джеффри Джордан поскользнулся и ударился затылком о стол в клубе Casa Amigos. У него пошла кровь, и его доставили в близлежащую больницу. Пока 32-летнему Джордану оказывали медицинскую помощь, он якобы напал на персонал больницы.

Сына известного баскетболиста задержали по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и отправили в городскую тюрьму. Его отпустили менее чем через час.