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Сына Майкла Джордана задержали за нападение на медицинский персонал

Сына Майкла Джордана задержали за нападение на медицинский персонал Сына американского баскетболиста Майкла Джордана Джеффри задержали в американском штате Аризона после предполагаемого нападения на больничный персонал.
Другие страны
26 сентября 2021 г. 18:45
Сына Майкла Джордана задержали за нападение на медицинский персонал

Сына американского баскетболиста Майкла Джордана Джеффри задержали в американском штате Аризона после предполагаемого нападения на больничный персонал.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в городе Скотсдейл. По данным телеканала, бывший баскетболист Джеффри Джордан поскользнулся и ударился затылком о стол в клубе Casa Amigos. У него пошла кровь, и его доставили в близлежащую больницу. Пока 32-летнему Джордану оказывали медицинскую помощь, он якобы напал на персонал больницы.

Сына известного баскетболиста задержали по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах и отправили в городскую тюрьму. Его отпустили менее чем через час.

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