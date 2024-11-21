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Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по обвинению в изнасилованиях

Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по обвинению в изнасилованиях Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби заключен под стражу на неделю после того, как ему предъявили обвинения в двух изнасилованиях.
Другие страны
21 ноября 2024 г. 17:19
Сына кронпринцессы Норвегии арестовали по обвинению в изнасилованиях

Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби заключен под стражу на неделю после того, как ему предъявили обвинения в двух изнасилованиях.

Как передает Report, об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

"Хёйби будет заключен под стражу на одну неделю с запретом на переписку и посещения", - сообщает NRK.

Также отмечается, что полиция провела обыск в его доме.

Адвокат обвиняемого Эйвинд Братлин заявил о том, что решение суда не будет обжаловано.

По данным NRK, Хёйби было предъявлено еще одно обвинение в изнасиловании, в обоих случаях речь идет о насильственных действиях без полового контакта. Как сообщил Эйвинд, клиент отрицает вину по всем обвинениям.

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