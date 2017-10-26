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    Сына экс-президента Египта приговорили к трем годам тюрьмы

    Cын Мурси был задержан полицией в декабре прошлого года

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Суд Египта приговорил сына экс-президента Мухаммеда Мурси Осаму Мухаммеда к трем годам тюрьмы по обвинению в хранении оружия, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Отметим, что сын Мурси был задержан полицией в декабре прошлого года.

    Напомним, что в июле 2013 года армия Египта на фоне волны народного недовольства, обусловленного правлением представителей движения "Братья-мусульмане", отстранила от власти президента М.Мурси и объявила переходный период. 

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