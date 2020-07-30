Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки Московского государственного института международных отношений (МГИМО)

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова Муртузали Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

Об этом Report передает со ссылкой на РИА Новости.

"Басманный суд Москвы сегодня избрал Муртузали Мухтаровичу Меджидову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 28 сентября", — рассказал собеседник агентства.

В суде подтвердили, что арест Меджидова связан с делом о гибели студентки из Казахстана. Молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве и грозит длительный срок.

В середине апреля 2018 года 21-летняя студентка МГИМО из Казахстана Томирис Байсафа выпала из окна четвертого этажа здания вуза. Девушку госпитализировали, однако вскоре она скончалась. По данному факту было возбуждено уголовное дело.