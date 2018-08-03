Сын Трампа заявил об угрозах его семье

© CNBC

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Средний сын президента США Дональда Трампа Эрик сообщил, что он сам и все члены его семьи подвергались угрозам, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал Э.Трамп телеканалу Fox News, это выразилось в отправке им по почте "корреспонденций" с неизвестным порошком.

По его словам, почтовые отправления были адресованы не только ему, но и всем его близким. "Мы все получили дома (по почте - ред.) белый порошок", - сказал он.

На вопрос ведущего программы, подвергалась ли его семья угрозам, сын президента дал утвердительный ответ: "Мне угрожали, моей семье угрожали, всем нам (угрожали - ред.)".

Ранее, в феврале, конверт с белым порошком неизвестного происхождения был доставлен в нью-йоркскую квартиру старшего сына президента, Дональда Трампа - младшего. В конверте от анонимного отправителя находилась также записка с оскорблениями в адрес сына президента. В ней, в частности, говорилось, что старший сын Трампа "получает то, что заслужил".