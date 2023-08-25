Сын Трампа начал продавать футболки с тюремной фотографией отца

Дональд Трамп - младший начал продавать футболки и плакаты с фотографией отца, сделанной в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия).

Дональд Трамп - младший начал продавать футболки и плакаты с фотографией отца, сделанной в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на странице в соцсети "X" сын политика выложил ссылку на свой онлайн-магазин, где можно приобрести футболку за $29,9 и плакат за $19,9 с тюремным изображением экс-президента США.

"Вся прибыль от продажи будет передана в Legal Defense Fund [фонд команды Трампа для покрытия судебных издержек] в целях борьбы с тиранией и безумием. В отличие от многих, я не буду пытаться извлечь выгоду для себя, но сделаю все возможное, чтобы помочь", - написал сын политика.