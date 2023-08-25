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Сын Трампа начал продавать футболки с тюремной фотографией отца

Сын Трампа начал продавать футболки с тюремной фотографией отца Дональд Трамп - младший начал продавать футболки и плакаты с фотографией отца, сделанной в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия).
Другие страны
25 августа 2023 г. 11:50
Сын Трампа начал продавать футболки с тюремной фотографией отца

Дональд Трамп - младший начал продавать футболки и плакаты с фотографией отца, сделанной в тюрьме округа Фултон (штат Джорджия).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на странице в соцсети "X" сын политика выложил ссылку на свой онлайн-магазин, где можно приобрести футболку за $29,9 и плакат за $19,9 с тюремным изображением экс-президента США.

"Вся прибыль от продажи будет передана в Legal Defense Fund [фонд команды Трампа для покрытия судебных издержек] в целях борьбы с тиранией и безумием. В отличие от многих, я не буду пытаться извлечь выгоду для себя, но сделаю все возможное, чтобы помочь", - написал сын политика.

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