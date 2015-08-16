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    ​Сын швейцарского миллионера сжег "Ferrari 458 Italia" для получения страховки

    Для совершения поджога были наняты двое сообщников

    Баку. 16 Августа. REPORT.AZ/ Сын миллионера из Швейцарии очень хотел купить новую машину взамен устаревшей "Ferrari 458 Italia" стоимостью в $245 тыс., и принял решение совершить ложный поджог для получения страховой выплаты.

    Как передает Report, отец ежемесячно давал 19-летнему молодому человеку $10 тыс. на карманные расходы, но парень не стал просить денег на новый автомобиль вместо надоевшего суперкара.

    Для совершения поджога были наняты двое сообщников, каждому из которых причиталось по $15 тыс. Молодой человек оставил автомобиль около публичного дома в баварском городке и ушел, после чего автомобиль подожгли.

    К сожалению, процесс подготовки зарегистрировала камера видеонаблюдения, кроме того, полицейские прочитали смс-переписку юноши.

    Теперь он будет вынужден заплатить штраф в $32 тыс. и отбыть испытательный срок в 22 месяца.

    Отмечается, что у студента осталось еще 14 автомобилей, в том числе Lamborghini.

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