Сын президента США признался в налоговых нарушениях

Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений, следует из письма Минюста в суд штата Делавэр, опубликованного в судебной базе.

Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений.

Каксообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это следует из письма Минюста в суд штата Делавэр, опубликованного в судебной базе.

"Ответчик согласился признать вину по двум эпизодам, касающимся налоговой информации", - говорится в документе Минюста.

Как следует из опубликованных материалов, Хантеру Байдену вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов".

Согласно третьему обвинению, сын президента в середине октября, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом марки Colt, что также нарушает закон. По этому эпизоду Хантер Байден согласился на досудебные меры.