Сын президента США признался в налоговых нарушениях

Сын президента США Хантер Байден признал вину по двум эпизодам налоговых правонарушений.
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"Ответчик согласился признать вину по двум эпизодам, касающимся налоговой информации", - говорится в документе Минюста.
Как следует из опубликованных материалов, Хантеру Байдену вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов".
Согласно третьему обвинению, сын президента в середине октября, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом марки Colt, что также нарушает закон. По этому эпизоду Хантер Байден согласился на досудебные меры.