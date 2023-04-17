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Сын последнего иранского шаха на днях посетит Израиль

Сын последнего иранского шаха на днях посетит Израиль Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви в ближайшие дни прибудет с визитом в Израиль.
Другие страны
17 апреля 2023 г. 05:54
Сын последнего иранского шаха на днях посетит Израиль

Старший сын последнего иранского шаха Реза Пехлеви в ближайшие дни прибудет с визитом в Израиль.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильского правительства.

Иностранного гостя, который до Исламской революции в Иране имел титул наследного принца (шахзаде), примет министр разведки Израиля Гила Гамлиэль.

В ходе визита Пехлеви примет участие в официальных церемониях по случаю Дня катастрофы и героизма европейского еврейства, который в этом году в Израиле отмечается с 17 по 18 апреля, отмечается в сообщении.

Кроме того, за время пребывания в Израиле он планирует провести встречи с представителями местных властей, ознакомиться с израильскими технологиями очистки воды, посетить Стену Плача в Иерусалиме, пообщаться с общиной иранских евреев, репатриировавшихся в Израиль, и с приверженцами религии бахаи, возникшей в середине XIX века в Персии и попавшей там под запрет.

Как отметили в правительственной пресс-службе, Пехлеви станет "самым высокопоставленным иранским деятелем из тех, кто когда-либо совершал публичные визиты в Израиль". Израильские власти называют целью этого визита "создание моста между Израилем и иранским народом и выражение совместного сопротивления режиму аятолл". В сообщении дважды отмечается, что Пехлеви является "наследником престола" в Иране.

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Версия на азербайджанском языке Son İran şahının oğlu İsrailə səfər edəcək

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