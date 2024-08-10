Сын наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра добровольно сдался американским властям

Сын мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра (Коротышки -ред.) Хоакин Гусман Лопес добровольно сдался американским властям, в то время как один из основателей наркокартеля "Синалоа" Исмаэль Самбада по прозвищу Эль-Майо был схвачен правоохранителями

Сын мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана Лоэра (Коротышки -ред.) Хоакин Гусман Лопес добровольно сдался американским властям, в то время как один из основателей наркокартеля "Синалоа" Исмаэль Самбада по прозвищу Эль-Майо был схвачен правоохранителями.

Как передает Report, об этом посол США в Мексике Кен Салазар сообщил на своей странице в соцсети "X".

"Хоакин Гусман Лопес сдался добровольно. Свидетельства указывают на то, что Эль-Майо был схвачен против его воли", - указал дипломат.

Исмаэль Самбада, один из основателей картеля "Синалоа" был задержан 26 июля в аэропорту американского Эль-Пасо, куда он прилетел на легкомоторном самолете с территории Мексики. Вместе с ним власти США арестовали Хоакина Гусмана Лопеса, одного из сыновей другого основателя картеля Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль-Чапо ("коротышка" в переводе с испанского), отбывающего пожизненное заключение в тюрьме.

Заявления Саласара последовали после того, как президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор раскритиковал американские власти в отказе предоставить полную информацию о всех обстоятельствах задержания мексиканских наркобаронов.

Посол США также сообщил, что американские власти не причастны к организации полета, завершившегося задержанием преступников. "Это был не наш самолет, не наш пилот и не наши люди. Властям США не был предоставлен план полета. Предполагается, что самолет вылетел из мексиканского штата Синалоа и приземлился в американском аэропорту Санта-Тереса", - отмечается в заявлении дипломата.

Он также добавил, что "пилот самолета не имел контракта с правительством США".

"Это является великой победой для обеих стран. Это результат очень четкой работы, основанной на принципах уважения нашего суверенитета и того, что мы выполняем эту работу как партнеры", - добавил Саласар.