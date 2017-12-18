Сын Муаммара Каддафи намерен баллотироваться в президенты Ливии

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Сын убитого ливийского лидера Муаммара Каддафи, Сейф аль-Ислам Каддафи, может принять участие в выборах президента страны в 2018 году. Об этом сообщает Egypt Today со ссылкой на представителя семьи Каддафи Басема аль-Хашими аль-Суля, передает Report.

«Сейф аль-Ислам выдвинет свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, которые могут состояться в середине 2018 года», — заявил он.

Представитель Каддафи–младшего добавил, что у сына бывшего ливийского лидера есть программа, которую он планирует представить в скором времени.