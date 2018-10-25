Сын Кашикчи покинул Саудовскую Аравию

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Сын убитого саудовского журналиста Джамаля Кашикчи - Салах бен Джамаль Хашкаджи - покинул территорию Саудовской Аравии и направляется в США.

Об этом в четверг сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Report передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам Сары Ли Уитсон, исполнительного директора ближневосточного отделения HRW, сын журналиста вместе с членами своей семьи покинул Эр-Рияд в четверг и направляется в США. Это произошло после того, как с него сняли запрет на выезд из королевства, отметила Уитсон.

Салах - старший сын Кашикчи. У него двойное гражданство: саудовское и американское. Ранее телеканал CNN сообщал, что Салах покинул Саудовскую Аравию, однако пункт его назначения известен не был. Как указывал CNN, сын Кашикчи не мог покинуть королевство после того, как несколько месяцев назад власти наложили ограничение на его паспорт.