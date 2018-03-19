Сын Каддафи баллотируется в президенты Ливии

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Сын бывшего лидера ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам выдвинул свою кандидатуру на предстоящих в Ливии выборах главы государства.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом в понедельник в тунисской столице заявил его представитель Айман Бурас.

В декабре минувшего года представитель семьи Каддафи аль-Хашими ас-Сул сообщил, что сын экс-лидера Ливии "в ближайшие дни объявит о выдвижении своей кандидатуры на пост президента страны".

"Сейф аль-Ислам Муаммар аль-Каддафи, выставляя свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, стремится не к власти, а к спасению страны", - заявил в ходе транслируемой в социальных сетях пресс-конференции в Тунисе Айман Бурас, называющий себя уполномоченным Сейф аль-Ислама Каддафи по политическим вопросам.

Ранее глава МИД правительства нацсогласия Тахир Сияла заявил, что выборы президента Ливии могут пройти в середине 2018 года.