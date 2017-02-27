В результате аварии, совершенной сыном греческого мультимиллионера, погибли четверо - ВИДЕО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Крупное ДТП произошло в Греции. Автомобиль Porsche на огромной скорости врезался в припаркованную на стоянке Honda Civic, погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

В Porsche находился сын владельца сети супермаркетов Jumbo Апостолоса Вакакиса Йоргос и его друг, они также погибли.

ЧП произошло во второй половине дня в воскресенье на национальной автомагистрали Афины – Ламия. Судя по записи камер наблюдения, водитель Porsche не справился с управлением. Автомобиль вылетел со скоростной магистрали и "как ракета" врезался в припаркованную машину, которую от удара разнесло на части, и обе машины превратились в огненную массу. Мгновенно погибли 33-летняя женщина с трехлетним ребенком в Honda, а также находившиеся в Porsche двое молодых людей – один из них сгорел, другой вылетел через переднее стекло и скончался на месте от травм.

На автомагистрали разрешена скорость до 120 км в час, но Porsche, судя по кадрам, ехал намного быстрее. СМИ отмечают, что он летел с "бешеной скоростью".