Сын главы МВД Украины Арсена Авакова арестован - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр был задержан после сегодняшнего обыска сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как передает Report со ссылкой на телеканала "112 Украина", об этом сообщил экс-советник министра внутренних дел Илья Кива.

Он указал, что сын А.Авакова задержан по итогам обыска, в ходе которого были изъяты телефоны и планшеты.

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Глава МВД Украины Арсен Аваков подтвердил проведение обысков у своего сына, передает Report со ссылкой на издание "Украинская правда".

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 - в начале 2015 года.

Отметим, что глава МВД А.Аваков оказался в центре скандала в феврале 2016 года. В Youtube появилась видеозапись якобы разговора о закупке рюкзаков для МВД между людьми, похожими на Александра Авакова и Сергея Чеботаря (экс-заместитель А.Авакова). СМИ сообщали тогда, что МВД якобы закупило рюкзаки у фиктивной фирмы.

Глава украинского МВД заявил, что тендерная процедура при закупке рюкзаков для правоохранительного ведомства, якобы свидетельствующая о наличии коррупционных схем в МВД, была прозрачной.