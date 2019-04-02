​Сын главы британской разведки погиб в ДТП

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе в Шотландии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Мы подтверждаем, что Сэм Янгер, 22-летний студент Эдинбургского университета, скончался в результате инцидента с участием легковой машины на территории частного поместья в Стерлингшире в субботу, 30 марта 2019 года", - говорится в сообщении полиции Шотландии.
Полиция в настоящее время расследует причины аварии, однако отмечает, что подозрительных обстоятельств не обнаружила.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости