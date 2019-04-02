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Сын главы британской разведки погиб в ДТП

​Сын главы британской разведки погиб в ДТП
© Police Scotland

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе в Шотландии, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы подтверждаем, что Сэм Янгер, 22-летний студент Эдинбургского университета, скончался в результате инцидента с участием легковой машины на территории частного поместья в Стерлингшире в субботу, 30 марта 2019 года", - говорится в сообщении полиции Шотландии.

Полиция в настоящее время расследует причины аварии, однако отмечает, что подозрительных обстоятельств не обнаружила.

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