Сын экс-президента Салеха заявил о мести хуситам

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Сын Али Абдулла Салеха - Ахмед - призвал к мести за своего отца, который был убит хуситами, членами движения "Ансар Аллах", передает Report со ссылкой на арабские СМИ.

"Я буду вести войну до полной высылки хуситов из Йемена", - заявил А.Салех в эфире одного из саудовских телеканалов.

Он призвал сторонников своего отца "закончить войну за Родину против хуситов".

Отметим, что бригадный генерал Ахмед Али Салех является гражданином ОАЭ и занимал пост командующего Республиканской гвардией, прежде чем его отец был смещен с поста президента в ходе революции.

С 29 ноября в столице Йемена Сане продолжаются столкновения между недавними союзниками по войне с правительством - повстанцами-хуситами из движения "Ансар Аллах" и сторонниками экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха.