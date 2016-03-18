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    Сын Дональда Трампа получил почтовое письмо с подозрительным белым порошком

    Оно изъято и в настоящее время изучается правоохранительными органами

    Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Сын миллиардера Дональда Трампа, претендующего на выдвижение кандидатом в президенты США от Республиканской партии, получил почтовое письмо  с подозрительным белым порошком. Как передает Report, об этом заявил  телеканал ABC.

    По его данным, послание было доставлено в жилой комплекс в центральной части Нью-Йорка, где проживает 32-летний сын миллиардера.

    Представитель полиции Нью-Йорка сообщил ABC, что "подозрительное письмо изъято и в настоящее время изучается правоохранительными органами".

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